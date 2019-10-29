МЧС ЛНР сообщает о сокращении подачи воды в восемь городов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-29T11:12:08+03:00

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С сегодняшнего дня подача воды в восемь городов ЛНР сократилась из-за уменьшения объемов поставок с украинской стороны. Об этом сообщили в МЧС Республики.

- В связи с уменьшением объема подачи воды со стороны Украины сокращена подача воды городам Брянка, Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск, Петровское на 30 процентов до возобновления подачи воды в заявленном объеме, - говорится в сообщении.

Украинская сторона поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, – с Западной фильтровальной станции (ЗФС) в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит испытывает ряд жилых массивов Луганска, в первую очередь – верхняя часть Каменнобродского района.

ИСТОЧНИК KP.RU