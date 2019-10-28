Лидер «Ночных волков» Хирург презентовал в Луганске фильм «Русский реактор»

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-28T18:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На Дне патриотического кино в Луганске лидер мотоклуба «Ночные волки» представил фильм под названием «Русский реактор».

Фильм рассказывает историю России в самые значимые ее периоды, начиная от Октябрьской революции и до нашего времени. А сам реактор в картине – это символ энергии и русского духа.

Президент мотоклуба Александр Залдостанов уже показывал этот фильм в других городах, но теперь он привез его в Донбасс, чтобы узнать мнение местных людей о своей картине.

— Мне кажется, что будущее России будет здесь. Сейчас столица России будет перемещаться сюда, на Донбасс. У меня такое ощущение, от того, как здесь будут развиваться события, от того, что здесь будет происходить, будет зависеть наше будущее, — отметил лидер «ночных волков» Александр Залдостанов. — И мне хочется увидеть, что скажут дети, как они ее (картину) поймут, как они ее оценят. И может тем самым - это наша поддержка Донбасса. Этот фильм сделан от сердца и от души. И мне бы хотелось, чтоб они это поняли.

Реакцию от местных Александр Залдостанов все же получил. Посмотреть его фильм собралось столько людей, что некоторым пришлось сидеть на ступеньках.

ИСТОЧНИК KP.RU