Стало известно, кто причастен к подрыву базовой станции оператора «Феникс» в Донецке

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-28T18:07:29+03:00

Подрыв был совершен с помощью самодельного взрывного устройства направленного действия. Фото: Фейсбук / Подслушано Донецк

Подрыв был совершен с помощью самодельного взрывного устройства направленного действия

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27 октября в Пролетарском районе Донецка произошла диверсия. Неизвестные подорвали базовую станцию оператора «Феникс». Сегодня в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что подрыв не обошелся без участия украинских националистов.

- Украинские националисты приступили к реализации запланированных их главарями террористических актов. В частности, в результате одного из них вчера была повреждена базовая станция сотовой связи в городе Донецке, — говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.

В министерстве государственной безопасности Республики заявили, что по факту подрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям. Сейчас ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Граждан, которые обладают какой-либо информацией о происшествии, просят незамедлительно сообщить её по телефону – (071) 300-19-81.

Тем временем, по сообщениям местных жителей, мобильная связь в Пролетарском районе функционирует в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU