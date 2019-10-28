Больше 1600 боеприпасов за неделю украинские боевики выпустили по ДНР
Вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю 150 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше пяти тонн снарядов и мин. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- С 21 по 27 октября вооруженные формирования Украины 150 раз нарушили режим прекращения огня. Они выпустили 1658 боеприпасов, общая масса которых - 5,2 тонны, – говорится в сообщении.
В СЦКК добавили, что во время обстрелов украинские военные использовали артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, а также 82- и 120-миллиметровые минометы и другое вооружение. В результате обстрелов ранен один мирный житель, повреждено восемь жилых домов и инфраструктура.
Сейчас в Донбассе действует достигнутое в Минске «перемирие». За время вооруженного конфликта было больше двадцати договоренностей о запрете на стрельбу, и каждый раз украинская сторона нарушала «режим тишины».
Напомним, что по вине киевских боевиков сорван и отвод войск от линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU