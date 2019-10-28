2019-10-28T13:22:50+03:00
Политика

Больше 1600 боеприпасов за неделю украинские боевики выпустили по ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Больше 1600 боеприпасов за неделю украинские боевики выпустили по ДНР. Фото: news-front.infoБольше 1600 боеприпасов за неделю украинские боевики выпустили по ДНР. Фото: news-front.info
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Вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю 150 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше пяти тонн снарядов и мин. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 21 по 27 октября вооруженные формирования Украины 150 раз нарушили режим прекращения огня. Они выпустили 1658 боеприпасов, общая масса которых - 5,2 тонны, – говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что во время обстрелов украинские военные использовали артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, а также 82- и 120-миллиметровые минометы и другое вооружение. В результате обстрелов ранен один мирный житель, повреждено восемь жилых домов и инфраструктура.

Сейчас в Донбассе действует достигнутое в Минске «перемирие». За время вооруженного конфликта было больше двадцати договоренностей о запрете на стрельбу, и каждый раз украинская сторона нарушала «режим тишины».

Напомним, что по вине киевских боевиков сорван и отвод войск от линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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