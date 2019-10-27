В Пролетарском районе подорвали базовую станцию "Феникс"
В Пролетарском районе Донецка произошла диверсия. Неизвестные подорвали базовую станцию. Об этом сообщает пресс-служба министерства связи.
- Уважаемые абоненты. В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов Феникс в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи. В данный момент аварийные бригады ГП «РОС» проводят восстановительные работы, на месте события работают сотрудники МЧС и МВД ДНР. Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении
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ИСТОЧНИК KP.RU
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