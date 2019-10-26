Хэллоуин в Донецке 2019: в ботаническом саду покажут «Мистические тропики»

26 Окт. 23:46 2019-10-26T23:46:45+03:00

К Хэллоуин в Донецке 2019 приурочена вечерняя экскурсия по оранжереям

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Хэллоуин в Донецке 2019 отметят и в Донецком ботаническом саду. Вечером, 31 октября, оранжереи окунутся в темноту и тайну. На неведомых тропах, освещенных только ручными фонариками, экскурсоводы расскажут о магических свойствах растений, откроют мир мистических историй, поверий, примет.

- Притаившиеся в сумраке экзоты предстанут перед вами как элементы колдовских чар, как символы, как талисманы от вражеских козней, - говорят сотрудники ботанического сада.

Всех посетителей ждёт устрашающая фотозона с тыквами и прочей атрибутикой.

- Не пропустите! Будет жутко интересно! – обещают организаторы.

Начало - в 18:00.

Предварительная запись по телефону: 071-320-64-94

Хэллоуин, известный как канун Дня всех святых, отмечается в англоязычных странах в ночь с 31 октября на 1 ноября. В России Хэллоуин также обрел свои традиции и поклонников. Представители же традиционных религий России считают празднование Хэллоуина играми с нечистой силой, которое чуждо российской культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU