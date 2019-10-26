2019-10-26T23:46:45+03:00
Общество

Хэллоуин в Донецке 2019: в ботаническом саду покажут «Мистические тропики»

К Хэллоуин в Донецке 2019 приурочена вечерняя экскурсия по оранжереям
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В ботаническом саду покажут «Мистические тропики». Фото: ВКонтактеВ ботаническом саду покажут «Мистические тропики». Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Хэллоуин в Донецке 2019 отметят и в Донецком ботаническом саду. Вечером, 31 октября, оранжереи окунутся в темноту и тайну. На неведомых тропах, освещенных только ручными фонариками, экскурсоводы расскажут о магических свойствах растений, откроют мир мистических историй, поверий, примет.

- Притаившиеся в сумраке экзоты предстанут перед вами как элементы колдовских чар, как символы, как талисманы от вражеских козней, - говорят сотрудники ботанического сада.

Всех посетителей ждёт устрашающая фотозона с тыквами и прочей атрибутикой.

- Не пропустите! Будет жутко интересно! – обещают организаторы.

Начало - в 18:00.

Предварительная запись по телефону: 071-320-64-94

Хэллоуин, известный как канун Дня всех святых, отмечается в англоязычных странах в ночь с 31 октября на 1 ноября. В России Хэллоуин также обрел свои традиции и поклонников. Представители же традиционных религий России считают празднование Хэллоуина играми с нечистой силой, которое чуждо российской культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донецк первый услышал вживую новый трек Doni из Black star
28 октября в Луганске «Ночные волки» запустят благотворительную акцию «День патриотического кино»
В ЛНР украинские боевики глушат беспилоники миссии ОБСЕ
МЧС ЛНР бьет тревогу: Теракт на заводе, где делают тротил, приведет к экологический катастрофе
Зачем украинские диверсанты готовятся взорвать химзавод в Рубежном
Не забудьте сверить часы: В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время
«Миномет «Молот» убивает своих»: Украинские вояки обстреливали ДНР и сами подорвались
«За часы с царским гербом»: Парень убил молотком мужа с женой
«За мир во всем мире»: Авторы из 17 стран прислали на международный конкурс больше 100 стихотворений
«Минск придется выполнять!» Что поразило главу МИД ДНР в высказываниях украинских политиков
В ЛНР в больницу попала годовалая девочка с множественными ожогами
Работающие нотариусы в Донецке – адреса и контакты
На Енакиевском металлургическом заводе произошла авария, обошлось без жертв и пострадавших
Украинские боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня
День флага ДНР 2019: Жители городов и сел украсили детские площадки в цвета триколора Республики
Генпрокуратура изъяла из тайника у линии соприкосновения арсенал боеприпасов и взрывчатки
В Минеральном украинские военные ранили мирного жителя
В Горловке родители сами соорудили детскую площадку возле дома
План переворота: взрывы на химпредприятиях Донбасса будут сигналом для вооруженного выступления против Зеленского
Георгий Тука: «Жителям Донбасса будет дано 60 суток на то, чтобы покинуть республики и переехать на Украину. Кто останется будут «замурованы»
Готовится провокация: взорвать Авдеевский коксохим и начать большую войну в Донбассе
По насосной станции Южнодонбасского водовода украинские военные выпустили семь мин
День флага ДНР: в Донецке развернули 36-метровый флаг Республики
«Крышу дома от толчков сносит»: специалисты выяснят причину землетрясений в Макеевке
День флага ДНР: в Донецке раздают автомобилистам флажки-триколоры