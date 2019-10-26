В ЛНР украинские боевики глушат беспилоники миссии ОБСЕ
Украинские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотников миссии ОБСЕ в районах сел Трехизбенка и Крымское. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- С целью недопущения вскрытия вооружения и военной техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией, - рассказал Осадчий.
- Нами отмечена работа маневренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 14-й бригады. Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли в официальных отчетах о фактах подавления каналов управления своих БЛА над подконтрольной вооруженным формированиям Украины территорией в районах населенных пунктов Трехизбенка и Крымское, - сообщил представитель Народной милиции ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU