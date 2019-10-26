2019-10-26T20:22:58+03:00
Политика

В ЛНР украинские боевики глушат беспилоники миссии ОБСЕ

Так они скрывают военную технику, которую не отвели от линии соприкосновения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Миссия ОБСЕ фиксирует нарушения и содействует отведению войск от жилых кварталовМиссия ОБСЕ фиксирует нарушения и содействует отведению войск от жилых кварталовФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотников миссии ОБСЕ в районах сел Трехизбенка и Крымское. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- С целью недопущения вскрытия вооружения и военной техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией, - рассказал Осадчий.

- Нами отмечена работа маневренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 14-й бригады. Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли в официальных отчетах о фактах подавления каналов управления своих БЛА над подконтрольной вооруженным формированиям Украины территорией в районах населенных пунктов Трехизбенка и Крымское, - сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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