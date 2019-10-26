2019-10-26T12:02:44+03:00
Общество

В ЛНР в больницу попала годовалая девочка с множественными ожогами

Ребенок находится в тяжелом состоянии
Екатерина Сорока
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Девочка получила ожог до 40 процентов поверхности тела. Фото: sreda24.ruДевочка получила ожог до 40 процентов поверхности тела. Фото: sreda24.ru
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В Стаханове в одну из больниц попала годовалая девочка с множественными ожогами. Она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР со ссылкой на рассказ дежурной приемного отделения больницы, куда попала девочка.

— От дежурной приемного отделения Стахановской центральной городской многопрофильной больницы поступило сообщение о том, что в отделение доставлена девочка 2018 года рождения с диагнозом: термический ожог кипятком, — говорится в сообщении.

Дежурная рассказала, что у девочки была ошпарена левая рука и нога, а также грудная клетка и живот. По приезду в больницу девочку сразу доставили в реанимационное отделение. Обстоятельства происшествия в пресс-службе МЧС ЛНР не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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