Георгий Тука: «Жителям Донбасса будет дано 60 суток на то, чтобы покинуть республики и переехать на Украину. Кто останется будут «замурованы»

25 Окт. 19:47 2019-10-25T19:47:34+03:00

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Команда президента Украины Зеленского в случае, если не сможет урегулировать конфликт в Донбассе, прибегнет к жестким мерам. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам «оккупированных территорий» Тука, комментируя слухи касательно дедлайнов Зеленского по решению Донбасского вопроса.

По его словам, если команда Зеленского распишется в бессилии разрешить конфликт, жителям Донбасса будет дано 60 суток на то, чтобы покинуть Донецкую и Луганскую Народные Республики и переехать на подконтрольную Украине территорию. Все, кто останутся в Республиках, окажутся «замурованы» там — все украинские КПП будут закрыты, а территории ЛДНР будут обнесены фортификационными сооружениями.

- Всем мирным жителям ОРДЛО предоставят 60 суток на выезд в Украину. После истечения этого срока все пропуски будут закрыты, а периметр вокруг временно оккупированных территорий обнесут валом с фортификационными сооружениями, — процитировал он один из источников.

Тука отметил, что довольно скептически относился к такой информации, однако «на прошлой неделе и сам получил информацию о том, что такая идея обсуждается определенной частью ЗЕкоманды».

ИСТОЧНИК KP.RU