Украина должна пенсионерам из республик больше ста миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-24T16:06:36+03:00

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Задолженность по выплатам пенсий жителям ДНР и ЛНР, а также пенсионерам-переселенцам составляет не менее 41,7 млрд гривен (примерно 117 млрд руб.). Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

- В среднем, на одного переселенца задолженность – 31 тыс. гривен (около 80 тыс. рублей), - подсчитала Денисова.

Как полагают эксперты, власти сделают все, чтобы не платить эти деньги – стране, сидящей на игле МВФ, не до этого.

Тем временем, на блокпостах из ДНР и ЛНР огромные очереди из пенсионеров, которые надеются выбить из незалежной свои кровные. В месяц, как правило, один – два смертных случая.

- Стоят в очередях в основном женщины, - говорит дончанка Елена Васильева. – Это и понятно, мужчины живут меньше. Хотя за шахтерской пенсией, если еще и регресс, побороться стоит. Именно за этим многие шли в шахту и оставляли там свое здоровье.

Средняя пенсия в Республике – 4, 387 рублей. Прожить на нее, учитывая коммунальные платежи и лекарства почти не возможно. Поэтому, как показала недавняя перепись населения, многие пенсионеры ищут хоть какую – то подработку. Но работодатели ищут в основном молодых.

ИСТОЧНИК KP.RU