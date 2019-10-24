2019-10-24T16:06:36+03:00
Общество

Украина должна пенсионерам из республик больше ста миллиардов рублей

Эти деньги незалежная вряд ли вернет
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
НА выезде из республик - огромные очереди из пенсионеров. ФОТО: ТС УкраиныНА выезде из республик - огромные очереди из пенсионеров. ФОТО: ТС Украины
Изменить размер текста:

Задолженность по выплатам пенсий жителям ДНР и ЛНР, а также пенсионерам-переселенцам составляет не менее 41,7 млрд гривен (примерно 117 млрд руб.). Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

- В среднем, на одного переселенца задолженность – 31 тыс. гривен (около 80 тыс. рублей), - подсчитала Денисова.

Как полагают эксперты, власти сделают все, чтобы не платить эти деньги – стране, сидящей на игле МВФ, не до этого.

Тем временем, на блокпостах из ДНР и ЛНР огромные очереди из пенсионеров, которые надеются выбить из незалежной свои кровные. В месяц, как правило, один – два смертных случая.

- Стоят в очередях в основном женщины, - говорит дончанка Елена Васильева. – Это и понятно, мужчины живут меньше. Хотя за шахтерской пенсией, если еще и регресс, побороться стоит. Именно за этим многие шли в шахту и оставляли там свое здоровье.

Средняя пенсия в Республике – 4, 387 рублей. Прожить на нее, учитывая коммунальные платежи и лекарства почти не возможно. Поэтому, как показала недавняя перепись населения, многие пенсионеры ищут хоть какую – то подработку. Но работодатели ищут в основном молодых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Истощен и брошен»: Дончане обеспокоены судьбой брошенного овчара
Прививки против гриппа в ДНР 2019-2020: Почему эпидемия ожидается высокой интенсивности
Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020: Кому профилактические прививки противопоказаны?
"Сорвал флаг Украины и разорвал его на части": Смельчаку грозит три года тюрьмы
Детское питание и медикаменты: В Донецк прибыл 88-ой гуманитарный конвой из РФ
Продукты, лекарства, комбикорма - Красный Крест привез в Донецк свыше 200 тонн помощи
На реке Кальмиус в центре Донецка нашли труп мужчины
В Донецке школьники провели опрос среди курящих взрослых и результаты шокируют
Украинские боевики накрыли север Горловки
"Лупят со всех сторон": За сутки украинские боевики выпустили по Республике почти 450 снарядов
Погода в Луганске сегодня: четверг будет теплым и туманным
Погода в Донецке 24 октября: пасмурно и тепло
Украинские солдаты обстреляли из миномета дорогу по которой проходил маршрут ОБСЕ
Как КВНщик Сивохо Донбасс в состав Украины собрался возвращать
Бойцы НМ ДНР сбили два украинских беспилотника
Прощание с известным каратистом Леонидом Тимохиным пройдет 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка
Конфликт националистов с ВСУ: Билецкий отравил солдат 72-й бригады
Каратели украинского нацбата похитили жительницу Золотого
В Донецке выпустили новую почтовую марку
ВСУ обстреляли школу в Золотом
10-летний дончанин завоевал «золото» по мотокроссу в России