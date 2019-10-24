2019-10-24T09:00:43+03:00
Политика

"Лупят со всех сторон": За сутки украинские боевики выпустили по Республике почти 450 снарядов

Среди разрушений действующая школа в поселке Золотое-5
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Так выглядит перемирие в Старомихайловке.Так выглядит перемирие в Старомихайловке.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Формулы, договора и прочее дипломатическое лукавство не остановили обстрелов республик, как ни надеялись на это сами дончане. Можно говорить о некотором снижении интенсивности обстрелов, но и только.

Только за прошедшие сутки, 23 октября, ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня, выпусти в общей сложности 447 боеприпаса. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь населенных пунктов: поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), Старомихайловка, Васильевка (донецкое направление), Октябрь, Коминтерново, Новая Таврия, Ленинское, Саханка (мариупольское направление).

Украинские войска в течении дня продолжили обстрелы территорий Народных Республик. Подразделения 72-й бригады вновь открыли огонь по населенному пункту Золотое-5, в результате чего пострадала действующая школа № 4.

Чудом, никто не пострадал. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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