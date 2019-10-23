Прощание с известным каратистом Леонидом Тимохиным пройдет 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-23T18:37:46+03:00

Леонид Тимохин был заслуженным тренером и великим наставником. Фото: Федерация косики карате ДНР

Леонид Анатольевич был заслуженным тренером и великим наставником

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22 октября на 55 году ушел из жизни президент Федерации косики карате ДНР, выдающийся тренер, спортсмен и великий наставник Леонид Тимохин. Леонид Анатольевич скончался от инсульта в больнице.

- Леонид Анатольевич Тимохин был заслуженным тренером, судьёй международной категории, заведующим кафедрой спортивных единоборств Донецкого института физического воспитания и спорта, а также имел 6 Дан Косики каратэ и 5 Дан Шоринзирю Кенкокан каратэ до, - рассказали в Министерстве молодежи, спорта и туризма Республики.

Минспорта и спортивная общественность всего Донбасса выражает свои искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой!

Прощание с президентом Федерации Косики каратэ Шиханом Леонидом Тимохиным пройдет 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Крытый рынок). Сбор в 9.30 на центральном входе в храм с улицы Артема.

ИСТОЧНИК KP.RU