2019-10-23T13:14:41+03:00
Общество

Мариупольский предприниматель обманул горсовет на 320 тысяч гривен

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: zoda.gov.uaФото: zoda.gov.ua
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34-летнего предпринимателя из Мариуполя прокуратура Донецкой области подозревает в нанесении ущерба городскому бюджету в размере 320 тысяч гривен (800 тысяч рублей). Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.

- Установлено, что в декабре 2016 года общество с ограниченной ответственностью заключило с предприятием электрических сетей внешнего освещения «Горсвет» договор на поставку электро- и иллюминационного оборудования, однако поставило заказчику три световые композиции, ниже по цене и не соответствующие техническим требованиям, указанным в тендерной документации, - говорится в сообщении.

В итоге оборудование приняли на баланс коммунального предприятия, в результате чего городскому бюджету нанесен материальный ущерб.

- В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по факту завладения денежными средствами путем злоупотребления служебными обязанностями. Досудебное расследование продолжается, - рассказывают в прокуратуре. - На данный момент решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого для обеспечения гражданского иска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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