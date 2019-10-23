Мариупольский предприниматель обманул горсовет на 320 тысяч гривен
34-летнего предпринимателя из Мариуполя прокуратура Донецкой области подозревает в нанесении ущерба городскому бюджету в размере 320 тысяч гривен (800 тысяч рублей). Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.
- Установлено, что в декабре 2016 года общество с ограниченной ответственностью заключило с предприятием электрических сетей внешнего освещения «Горсвет» договор на поставку электро- и иллюминационного оборудования, однако поставило заказчику три световые композиции, ниже по цене и не соответствующие техническим требованиям, указанным в тендерной документации, - говорится в сообщении.
В итоге оборудование приняли на баланс коммунального предприятия, в результате чего городскому бюджету нанесен материальный ущерб.
- В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по факту завладения денежными средствами путем злоупотребления служебными обязанностями. Досудебное расследование продолжается, - рассказывают в прокуратуре. - На данный момент решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого для обеспечения гражданского иска.
ИСТОЧНИК KP.RU