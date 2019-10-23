2019-10-23T16:06:13+03:00
Общество

В Донецке выпустили новую почтовую марку

Она посвящена Международному дню «Белые журавли»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: "Почта Донбасса"Фото: "Почта Донбасса"
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Почта Донбасса ввела в обращение новую художественную марку, конверт и специальный штемпель, посвященные ко Дню белых журавлей.

- На художественной почтовой марке № 166 «Белые журавли» изображены летящие белые журавли, символизирующие души погибших воинов, - рассказывают в «Почте Донбасса».

В общую композицию включены элементы Георгиевской ленты, флага Донецкой Народной Республики, а также фрагментарное изображение монумента «Твоим освободителям, Донбасс».

- Традиционно присутствует изображение герба ДНР, обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость марки в размере 24 рублей Тираж - 20 тысяч экземпляров, - говорится в сообщении.

Тираж конверта 1000 экземпляров. Стоимость 8 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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