В Донецке выпустили новую почтовую марку

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-23T16:06:13+03:00

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Почта Донбасса ввела в обращение новую художественную марку, конверт и специальный штемпель, посвященные ко Дню белых журавлей.

- На художественной почтовой марке № 166 «Белые журавли» изображены летящие белые журавли, символизирующие души погибших воинов, - рассказывают в «Почте Донбасса».

В общую композицию включены элементы Георгиевской ленты, флага Донецкой Народной Республики, а также фрагментарное изображение монумента «Твоим освободителям, Донбасс».

- Традиционно присутствует изображение герба ДНР, обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость марки в размере 24 рублей Тираж - 20 тысяч экземпляров, - говорится в сообщении.

Тираж конверта 1000 экземпляров. Стоимость 8 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU