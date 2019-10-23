Ушел из жизни известный каратист Леонид Тимохин. Прощание пройдет 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-23T10:48:32+03:00

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22 октября ушел из жизни президент Федерации косики карате ДНР выдающийся тренер, спортсмен и великий наставник Леонид Тимохин (28.02.1965 - 22.10.2019).

- Леонид Анатольевич Тимохин был заслуженным тренером, судьёй международной категории, заведующим кафедрой спортивных единоборств Донецкого института физического воспитания и спорта, а также имел 6 Дан Косики каратэ и 5 Дан Шоринзирю Кенкокан каратэ до, - рассказали в Министерстве молодежи, спорта и туризма Республики.

Свой спортивный путь Леонид выбрал уже в 10 лет, когда стал заниматься боксом у известного донецкого тренера Эдуарда Кауфмана. В 12 лет впервые попробовал себя в каратэ. Первым тренером Леонида Тимохина в этом виде спорта был Игорь Лазарев. В дальнейшем - Валерий Медведев.

Леонид Тимохин - неоднократный победитель и призер чемпионатов по каратэ Донецкой области, Украины, СССР, крупных международных турниров. Заслуженный тренер по косики каратэ.

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики и спортивная общественность всего Донбасса выражает свои искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой!

Прощание с Президентом Федерации Косики каратэ Шиханом Леонидом Анатольевичем Тимохиным пройдет 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Крытый рынок). Сбор в 9.30 на центральном входе в храм с улицы Артема.

ИСТОЧНИК KP.RU