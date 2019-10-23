Погода на день в Луганске: 23 октября ожидается теплый ясный день без осадков

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-23T09:42:20+03:00

Синоптики прогнозируют 23 октября в ЛНР до 19 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Температура воздуха в ЛНР 23 октября будет колебаться от + 4 градусов ночью до + 19 градусов днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 22 октября до 21.00 23 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 17-19 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU