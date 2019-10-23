2019-10-23T09:42:20+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 23 октября ожидается теплый ясный день без осадков

Синоптики прогнозируют 23 октября в ЛНР до 19 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Золотая осень в Луганске. Фото: Евгения КарпачеваЗолотая осень в Луганске. Фото: Евгения Карпачева
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Температура воздуха в ЛНР 23 октября будет колебаться от + 4 градусов ночью до + 19 градусов днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 22 октября до 21.00 23 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 17-19 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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