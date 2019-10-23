Ко Дню государственного флага ДНР в Донецке пройдет масштабный концерт с участием российских звезд
25 октября в Республике празднуется День государственного флага ДНР. По этому случаю в центре Донецка пройдет масштабный концерт. На нем выступят сразу трое известных исполнителей из России. Об этом сообщили в Русском центре.
— Российский рэпер, основатель музыкального лейбла «Presnya Family» Павел Кравцов (Кравц), Донстонбек Исламов (Doni) – артист лейбла Black Star и бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова – выступят на праздничном концерте, посвященном Дню флага Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении Русского центра.
Концерт начнется в 17.00 на главной открытой сцене города – в парке имени Щербакова. Так что для всех фанатов Кравца, Doni и Юлианны Карауловой найдется место на площадке рядом со сценой, где будут выступать артисты.
Фото: Русский центр
ИСТОЧНИК KP.RU
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