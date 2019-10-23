2019-10-23T09:14:13+03:00
Общество

Ко Дню государственного флага ДНР в Донецке пройдет масштабный концерт с участием российских звезд

Из России в Республику приедут Павел Кравцов (Кравц), Достонбек Исламов (Doni) и поп-певица Юлианна Караулова
Екатерина Сорока
Поделиться:
«Фонд «Единый Донбасс»» пригласила на праздник в Донецке жителей подконтрольных украинским властям районов. Фото: novorosinform.org«Фонд «Единый Донбасс»» пригласила на праздник в Донецке жителей подконтрольных украинским властям районов. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

25 октября в Республике празднуется День государственного флага ДНР. По этому случаю в центре Донецка пройдет масштабный концерт. На нем выступят сразу трое известных исполнителей из России. Об этом сообщили в Русском центре.

— Российский рэпер, основатель музыкального лейбла «Presnya Family» Павел Кравцов (Кравц), Донстонбек Исламов (Doni) – артист лейбла Black Star и бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова – выступят на праздничном концерте, посвященном Дню флага Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении Русского центра.

Концерт начнется в 17.00 на главной открытой сцене города – в парке имени Щербакова. Так что для всех фанатов Кравца, Doni и Юлианны Карауловой найдется место на площадке рядом со сценой, где будут выступать артисты.

Фото: Русский центр

Фото: Русский центр

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на день в Луганске: 23 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Погода в Донецке на день: 23 октября будет почти жарко, до +20
"Небо горит!": Пользователей соцсетей впечатлил красочный закат в Донецке
Зеленский назначил оскандалившегося в Закарпатье Гайдая губернатором Луганщины
Украина открыла шквальный огонь по Республике – за два часа выпущено 170 боеприпасов
В ЛНР зафиксирован высокий уровень пожарной опасности
Фолк и рок! Рыцари и ирландские танцы: Дончан ждут на Портал Фест 26 октября
Съели закуску и пойманную рыбу: в Донбассе стая диких кабанов разгромила лагерь рыбаков
В Первомайске обнаружен многотысячный схрон боеприпасов и оружия украинских ДРГ
Украинский военный подорвался на собственной мине при попытке достать с минного поля упавший беспилотник
Четыре дня в Макеевке будут слышны взрывы, но это не обстрелы
Украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж
В Горловке похоронили троих детей, погибших вчера на пожаре
Донецкий национальный университет приглашает принять участие во II Международном форуме, посвященном Русскому миру и Донбассу
Знать как Отче наш! В ЛНР сделали памятку для детей на случай, если они найдут взрывоопасный предмет