2019-10-22T17:42:58+03:00
Политика

Съели закуску и пойманную рыбу: в Донбассе стая диких кабанов разгромила лагерь рыбаков

Более десятка животных напали на стоянку жителей Мариуполя в районе Старокрымского водохранилища [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Кабаны, отведав закуску рыбаков, переключились на выловленную рыбу. Фото: MRPL CITYКабаны, отведав закуску рыбаков, переключились на выловленную рыбу. Фото: MRPL CITY
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Нашествие стаи диких кабанов пережили мариупольцы, которые отправились на рыбалку к Старокрымскому водохранилищу в Донбассе. Днем после удачной рыбалки горожане присели перекусить. В это время в лагерь нагрянули более десятка кабанов. Они сначала атаковали столик с закуской, а потом переключились на ведра с выловленной рыбой. Все съестные припасы были оприходованы животными. Попытки их отогнать успеха не имели. И рыбакам осталось только снимать на видео нашествие.

Напоследок один из кабанов едва не сломал глушитель на автомобиле, пытаясь почесаться о выхлопную трубу.

Директор Приазовского лесного хозяйства Игорь Москаленко успокоил жителей Мариуполя: кабанов опасаться не стоит. Они, мол, «почти домашние», за животными следят егеря. А развелось много кабанов под Мариуполем из-за запрета на охоту.

Под Мариуполем водятся порядка 30 кабанов, которые периодически нападают на стоянки отдыхающих горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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