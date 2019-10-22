2019-10-22T18:32:52+03:00
Общество

В ЛНР зафиксирован высокий уровень пожарной опасности

Метеорологии прогнозируют четвертый класс пожарной опасности
Екатерина Сорока
Поделиться:
За поджог сухих листьев в ЛНР следует денежный штраф. Фото: vsednr.ruЗа поджог сухих листьев в ЛНР следует денежный штраф. Фото: vsednr.ru
Изменить размер текста:

На этой неделе метеорологи из Центра гидрометеорологии МЧС ЛНР прогнозируют высокую пожарную опасность на территории Республики. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

— Начиная с 23 октября, ожидается высокая степень пожарной опасности – четвертый класс, — сообщают метеорологи.

МЧС ЛНР напоминает гражданам Республики, что на время действия высокого класса пожарной опасности в регионе, не рекомендуется разводить открытый огонь в особенности в лесной или степной зоне, где много сухой травы и листвы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Опавшая листва - мусор или золото: Зачем коммунальщики ежегодно борются с листопадом?

Есть ли смысл в ежегодной уборке листвы в городе? Природа ведь не зря предусмотрела листопад перед зимой? (Подробнее…)

В соцсетях у дончан разгорелась дискуссия: зачем ежегодно коммунальщики убирают листья

Золото осени - для кого-то это красота, а кому-то - ежедневная морока (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский назначил оскандалившегося в Закарпатье Гайдая губернатором Луганщины
Украина открыла шквальный огонь по Республике – за два часа выпущено 170 боеприпасов
Фолк и рок! Рыцари и ирландские танцы: Дончан ждут на Портал Фест 26 октября
Съели закуску и пойманную рыбу: в Донбассе стая диких кабанов разгромила лагерь рыбаков
В Первомайске обнаружен многотысячный схрон боеприпасов и оружия украинских ДРГ
Украинский военный подорвался на собственной мине при попытке достать с минного поля упавший беспилотник
Четыре дня в Макеевке будут слышны взрывы, но это не обстрелы
Украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж
В Горловке похоронили троих детей, погибших вчера на пожаре
Донецкий национальный университет приглашает принять участие во II Международном форуме, посвященном Русскому миру и Донбассу
Знать как Отче наш! В ЛНР сделали памятку для детей на случай, если они найдут взрывоопасный предмет