В ЛНР зафиксирован высокий уровень пожарной опасности
На этой неделе метеорологи из Центра гидрометеорологии МЧС ЛНР прогнозируют высокую пожарную опасность на территории Республики. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
— Начиная с 23 октября, ожидается высокая степень пожарной опасности – четвертый класс, — сообщают метеорологи.
МЧС ЛНР напоминает гражданам Республики, что на время действия высокого класса пожарной опасности в регионе, не рекомендуется разводить открытый огонь в особенности в лесной или степной зоне, где много сухой травы и листвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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