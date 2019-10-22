В ЛНР зафиксирован высокий уровень пожарной опасности

СЕГОДНЯ 18:32 2019-10-22T18:32:52+03:00

За поджог сухих листьев в ЛНР следует денежный штраф. Фото: vsednr.ru

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На этой неделе метеорологи из Центра гидрометеорологии МЧС ЛНР прогнозируют высокую пожарную опасность на территории Республики. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

— Начиная с 23 октября, ожидается высокая степень пожарной опасности – четвертый класс, — сообщают метеорологи.

МЧС ЛНР напоминает гражданам Республики, что на время действия высокого класса пожарной опасности в регионе, не рекомендуется разводить открытый огонь в особенности в лесной или степной зоне, где много сухой травы и листвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU