Украинский военный подорвался на собственной мине при попытке достать с минного поля упавший беспилотник

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-22T16:47:19+03:00

Это далеко не первый случай подрыва украинских военных на собственных минах

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За минувшие сутки украинские силовики лишились двух беспилотников, попытка эвакуации одного из них окончилась подрывом украинского солдата на установленных его сослуживцами минах. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милиции (УНМ) ДНР.

- Летательный аппарат типа «Фантом» был замечен в зоне ответственности 128-й бригады в районе населенного пункта Петровское, где осуществлял наблюдение за действиями патруля СММ ОБСЕ. После убытия наблюдателей, летательный аппарат продолжил движение, затем начал резко снижаться и упал на минное поле в районе позиций оккупантов. Наши наблюдатели стали свидетелями, как один из боевиков предпринял попытку эвакуации дорогостоящей техники <…> – прогремел взрыв, — говорится в сообщении. — В результате подрыва на противопехотной мине, боевик 128-й бригады в тяжелом состоянии доставлен в лечебное заведение населенного пункта Волновахи.

В УНМ отметили, что еще один беспилотник типа «Мэвик» был уничтожен в районе села Коминтерново на юге ДНР, его использовали боевики 36-й бригады для корректировки минометного огня.

Кроме того, в Народной милиции сообщили, что армия Киева продолжает препятствовать ведению мониторинга патрулями ОБСЕ. В частности, целенаправленно обстреливает беспилотники миссии в районе села Богдановка, которое относится к тому же участку разведения сил и средств, что и Петровское.

ИСТОЧНИК KP.RU