2019-10-22T15:11:52+03:00
Общество

Четыре дня в Макеевке будут слышны взрывы, но это не обстрелы

МакНИИ приступили к испытанию нового взрывчатого вещества для шахт
Ольга ГОРДО
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В Макеевке испытают новую взрывчатку для шахт. Фото: zdnet.comВ Макеевке испытают новую взрывчатку для шахт. Фото: zdnet.com
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Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ) с сегодняшнего дня начал испытания промышленного взрывчатого вещества. Об этом сообщили в администрации города.

- С 22 по 25 октября в период времени с 9:00 до 15:00 на территории МакНИИ будут проводиться испытания промышленного взрывчатого вещества для допуска его к применению на угольных шахтах ДНР, — отметили в мэрии.

В связи с этим власти попросили горожан сохранять спокойствие.

МакНИИ основан в 1907 году. Датой основания считается появление 1 ноября того года первой в России Центральной спасательной станции. Позже, 19 мая 1927-го, она была преобразована в Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности горных работ и горноспасательному делу. Деятельность научного учреждения направлена на обеспечение безопасности труда шахтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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