2019-10-22T14:36:39+03:00
Политика

Украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж

Журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы за сбор данных о военнослужащих и передвижении техники ДНР в пользу Украины
Ольга ГОРДО
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Асеева (Васина) приговорили к 15 годам. Фото: https://www.pravda.com.uaАсеева (Васина) приговорили к 15 годам. Фото: https://www.pravda.com.ua
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Украинский журналист Станислав Асеев приговорен в ДНР к лишению свободы на срок 15 лет. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики.

Там также рассказали, что дело в отношении Асеева расследовалось сотрудниками министерства государственной безопасности, надзор за следствием и поддержание обвинения в суде осуществляла Генпрокуратура.

- В августе приговором Апелляционной палаты Верховного суда ДНР Асеев Станислав Владимирович признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 329 (организация экстремистского сообщества), статьей 321 (шпионаж), частью 4 статьи 32, статьей 321 (подстрекательство к шпионажу), частью 1 статьи 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 2 статьи 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности). Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявили в надзорном органе. — Приговор вступил в законную силу.

Следствием установлено, в частности, что с марта 2015 года по май 2017-го Асеев вел визуальную разведку мест дислокации подразделений Народной милиции ДНР и передавал полученные сведения посредством интернета представителям СБУ, осознавая, что собранные им сведения будут использованы против безопасности Республики. Кроме того, под видом осуществления журналистской деятельности он вербовал в социальных сетях проукраински настроенных пользователей для сбора и передачи сведений военного и иного характера, которые также могли быть использованы против безопасности ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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