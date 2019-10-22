2019-10-22T13:07:02+03:00
Общество

Донецкий национальный университет приглашает принять участие во II Международном форуме, посвященном Русскому миру и Донбассу

Обсудят сотрудничество в областях образования, науки и культуры
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ФОТО: ДонНУФОТО: ДонНУ
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С 29 октября по 1 ноября 2019 года в Донецке состоится II Международный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры», организатором которого является Донецкий национальный университет при поддержке Фонда «Русский мир».

В форуме ожидается участие представителей власти, общественности, образования, науки и культуры Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Российской Федерации, Республики Беларусь, Южной Осетии, Германии, Болгарии, Никарагуа и других стран. Об этом сообщает сайт ДонНУ.

В рамках форума будет работа дискуссионных площадок по вопросам развития единого научно-образовательного, инновационного, культурного и информационного пространства Донбасса и России; Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы информационного противоборства в современном мире: вызовы и угрозы для России и Русского мира»; IV Международная научная конференция «Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности». При участии фонда «Русский мир» состоится презентация студенческого телевидения ДонНУ и открытие телестудии Мультимедиацентра ДонНУ и Центра донецкой словесности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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