10-летний дончанин завоевал «золото» по мотокроссу в России

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-23T14:41:24+03:00

Он участвовал в нескольких соревнованиях и везде собрал призовые места

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Юный спортсмен из Донецка покорил трассу по мотокроссу в Российской Федерации. 10-летний мотогонщик Игорь Кущ участвовал в нескольких гонках и везде занял призовые места. О достижениях юного мотогонщика из Донецка сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— 19 октября в Тимашевске прошло Первенство Краснодарского края по мотокроссу. В соревнованиях приняли участие больше 60 спортсменов. По итогам заездов Игорь занял третье место. А уже 20 октября в городе Шахты (поселок Таловый) Игорь Кущ в первенстве Ростовской области по мотокроссу (пятый этап) завоевал второе место, — говорится в сообщении.

В конце всех этапов первенства в Ростовской области была составлена рейтинговая таблица участников. По результатам заездов Игорь занял первое место, обогнав всех своих российских соперников.

ИСТОЧНИК KP.RU