Уникальная причина дезертирства украинского военного – отказался стрелять по мирным поселкам ДНР

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-22T10:42:04+03:00

Беспрецедентный случай в армии Киева. Обычно дезертируют по другим причинам. Фото: http://antimaydan.info

Именно такой редкий случай произошел в 56-й бригаде ВСУ

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Командир минометного расчета 56-й бригады ВСУ покинул расположение своего батальона из-за нежелания открывать огонь по селу Веселое в пригороде Донецка. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Нам стали известны обстоятельства очередного случая дезертирства, который произошел 19 октября в районе населенного пункта Пески, где командир минометного расчета сержант Синевский из 21-го батальона 56-й бригады, получив боевое распоряжение на открытие огня по квадрату, в котором располагаются жилые дома мирных жителей населенного пункта Веселое, покинул расположение батальона, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент идут сержанта, по факту его побега проводится разбирательство.

Надо отметить, беспрецедентный случай. Если и случалось нечто подобное, то единичные случаи. За пять с лишним лет войны такое возможно было только в начале войны. Сейчас же дезертирство по этой причине – уникальный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU