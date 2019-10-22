2019-10-22T10:42:04+03:00
Политика

Уникальная причина дезертирства украинского военного – отказался стрелять по мирным поселкам ДНР

Именно такой редкий случай произошел в 56-й бригаде ВСУ
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Беспрецедентный случай в армии Киева. Обычно дезертируют по другим причинам. Фото: http://antimaydan.infoБеспрецедентный случай в армии Киева. Обычно дезертируют по другим причинам. Фото: http://antimaydan.info
Изменить размер текста:

Командир минометного расчета 56-й бригады ВСУ покинул расположение своего батальона из-за нежелания открывать огонь по селу Веселое в пригороде Донецка. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Нам стали известны обстоятельства очередного случая дезертирства, который произошел 19 октября в районе населенного пункта Пески, где командир минометного расчета сержант Синевский из 21-го батальона 56-й бригады, получив боевое распоряжение на открытие огня по квадрату, в котором располагаются жилые дома мирных жителей населенного пункта Веселое, покинул расположение батальона, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент идут сержанта, по факту его побега проводится разбирательство.

Надо отметить, беспрецедентный случай. Если и случалось нечто подобное, то единичные случаи. За пять с лишним лет войны такое возможно было только в начале войны. Сейчас же дезертирство по этой причине – уникальный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сколько будет стоить билет на поезд Донецк-Москва?
Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Донецке и ДНР: За неделю заболели больше пяти с половиной тысяч детей
Вечером и ночью Украина активно обстреливала села на юге Республики
Погода на день в Луганске: 22 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Погода в Донецке на день: 22 октября будет тепло, до +19
Командование украинских военных препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого
В Донецке появится большой портрет "Моторолы"
"Бросили ночью совсем одних": Стали известны страшные подробности трагедии в Горловке
Что изменилось при получении гуманитрарной помощи в ДНР?
Бывший КВН-щик Сергей Сивохо будет реинтегрировать Донбасс
Украинский сапер подорвался на собственной мине
Лучшие русские басы живут в Донецке! Вокалисты муздрамы победили в престижном музыкальном конкурсе РФ
37-ой год отдыхает: В Украине стали арестовывать за поддержку в соцсетях Донбасса и России
В Горловке снова жертвы на пожаре: пьяный мужчина уснул с сигаретой
"Пусть остаются со своей Россией": Донбасс в очередной раз предложили обнести стеной
Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР: Бесплатной вакциной могут воспользоваться 100 тысяч человек
Дирижировать целым оркестром? Легко! Донбасс-Опера приглашает в гости юных зрителей
Хроники перемирия: Продолжается обстрел со стороны Украины
Погода в Луганске сегодня, 21 октября: бабье лето продолжается