Знать как Отче наш! В ЛНР сделали памятку для детей на случай, если они найдут взрывоопасный предмет

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-22T14:42:35+03:00

В компании были дети от 7 до 13 лет. Фото: frankensstein.livejournal.com

В памятке находятся рекомендации, как нужно себя вести, если наткнулся на взрывоопасный предмет

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Сотрудники министерства внутренних дел ЛНР разработали памятку для детей на случай, если они когда-либо найдут взрывоопасный предмет. В памятке простым языком расписано, как надо действовать в такой ситуации. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР.

— С целью профилактики травматизма и минимизации рисков, связанных с обнаружением взрывоопасных предметов, отделом по делам несовершеннолетних министерства внутренних дел ЛНР были разработаны методические рекомендации под названием "Внимание! Взрывные устройства», — говорится в сообщении, — Методические рекомендации совмещают в себе иллюстрации и соответствующий текст под ними. В них приведены конкретные разъяснения и примеры, а также указаны номера экстренных служб, куда необходимо обращаться.

Такой памяткой должен будет обзавестись каждый несовершеннолетний. Их будут раздавать во всех образовательных учреждениях Республики.

Напомним, что в прошлом месяце произошел страшный инцидент с пятью подростками из села Красная Заря в Перевальском районе. Компания гуляла недалеко от домов, и наткнулась на оружейный тайник украинских военных. Играя, они случайно взорвали гранату из тайника. Дети получили ранения разной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU