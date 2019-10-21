2019-10-21T08:11:05+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: ясный солнечный день

Октябрь продолжает радовать дончан своим теплом
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донецк сплошь стоит в золоте и багрянце. Фото: Евгении КарпачевойДонецк сплошь стоит в золоте и багрянце. Фото: Евгении Карпачевой
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Октябрь в Донбассе выдался небывалый, таким роскошным бабьим летом он балует дончан. Подобное тепло мало кто может вспомнить из старожил. Цветут крокусы и сирень, народ наслаждается последним теплом и жалуется на отопление - дышать стало не чем.

Сегодня в Донецке с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков. Температура воздуха +20, ночью до +7. Но не за горами похолодание, когда зарядят дожди и ночью придут первые заморозки.

21 октября почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи. В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: «С Трифона, Пелагеи все холоднее». Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советуют серьезно отнестись к подготовке к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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