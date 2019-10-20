В Луганске заканчивают ремонт взорванного во время теракта моста
Поврежденный во время теракта в столице ЛНР путепровод между улицами Лутугинская и 2-я Строительная практически восстановлен. Строители уже приступили к бетонированию опорных колонн моста. Об этом сообщил директор строительного предприятия «Строитель – ЛТД» Олег Подольский в эфире телеканала «Луганск 24».
Подольский рассказал, что опоры путепровода заливаются по специальной технологии. Поскольку рабочие имеют очень стесненные условия работы. Но все ремонтные работы планируют закончить уже к концу октября.
— Очень стесненные условия, ограничена высота, мы столкнулись со сложностью подъезда кранов к мосту. Большинство операций приходится делать вручную, — добавил директор.
Кроме восстановления опор на путепроводе появится пешеходная зона с новым асфальтным покрытием и перильными ограждениями.
Напомним, что в сентябре в Луганске произошел теракт. Неизвестные хотели обрушить путепровод, по которому должны были проезжать гуманитарные конвои из России. Заложенная взрывчатка сработала, но мост так и остался стоять. Хотя его опорные колонны и были сильно повреждены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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