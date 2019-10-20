2019-10-20T18:08:16+03:00
Политика

В Луганске заканчивают ремонт взорванного во время теракта моста

Путепровод обещают полностью восстановить уже к концу октября
Екатерина Сорока
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Ранее сообщали. Что для ремонта путепровода нужно будет потратить около 9 миллионов рублей. Фото: лицРанее сообщали. Что для ремонта путепровода нужно будет потратить около 9 миллионов рублей. Фото: лиц
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Поврежденный во время теракта в столице ЛНР путепровод между улицами Лутугинская и 2-я Строительная практически восстановлен. Строители уже приступили к бетонированию опорных колонн моста. Об этом сообщил директор строительного предприятия «Строитель – ЛТД» Олег Подольский в эфире телеканала «Луганск 24».

Подольский рассказал, что опоры путепровода заливаются по специальной технологии. Поскольку рабочие имеют очень стесненные условия работы. Но все ремонтные работы планируют закончить уже к концу октября.

— Очень стесненные условия, ограничена высота, мы столкнулись со сложностью подъезда кранов к мосту. Большинство операций приходится делать вручную, — добавил директор.

Кроме восстановления опор на путепроводе появится пешеходная зона с новым асфальтным покрытием и перильными ограждениями.

Напомним, что в сентябре в Луганске произошел теракт. Неизвестные хотели обрушить путепровод, по которому должны были проезжать гуманитарные конвои из России. Заложенная взрывчатка сработала, но мост так и остался стоять. Хотя его опорные колонны и были сильно повреждены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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