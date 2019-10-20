Под Донецком нашли «неучтенное» захоронение морпехов из 35-й бригады ВСУ

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-20T15:15:12+03:00

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- Во время проведения инженерных работ по оборудованию новых позиций боевиками 128-й бригады в районе поселка Богдановка (находится между Волновахой и Стылой), произошел подрыв неизвестного минно-взрывного устройства, в результате которого, двое боевиков погибли, - сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

Когда на место происшествия прибыла саперная группа, то обнаружили схрон с боеприпасами и массовое захоронение человеческих останков. Сейчас эта территория оцеплена сотрудниками СБУ, работает следственная группа военной прокуратуры, осуществляется вывоз останков тел и боеприпасов.

- По предварительной информации, указанная находка – это небоевые потери солдат из 35-й бригады морской пехоты, которые комбриг Николай Палас пытался скрыть перед убытием из зоны ООС и приказал подать как самовольно оставивших часть, - прокомментировали в УНМ.

Также отметили, что сокрытие небоевых потерь в вооруженных формированиях Украины (ВФУ) считается нормой. Кстати, не исключением стал отдельный батальон 4-й бригады Нацгвардии Украины (НГУ), которым доукомплектовали 59-ю бригаду ВСУ в связи с большой нехваткой личного состава. Там сейчас командование ООС разбирается по факту сокрытия ранения пяти военнослужащих в результате подрыва 15 октября в районе поселка Новолуганское (находится на северо-востоке от Горловки) на минно-взрывном устройстве.

У представителей комиссии вызвало ряд вопросов, что передовые позиции заняло подразделение НГУ, которое должно было осуществлять контрольно-пропускные функции и обеспечивать правопорядок в зоне ответственности бригады. В связи с чем в бригаду должен приехать командующий ООС генерал Владимир Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU