2019-10-20T10:09:15+03:00
Политика

На шахте имени Засядько в Донецке травмировался горняк

Это случилось во время работ по выемке угля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На шахте выпавшим куском породы получил травму горнорабочий очистного забоя. Фото: mintek-dnr.ruНа шахте выпавшим куском породы получил травму горнорабочий очистного забоя. Фото: mintek-dnr.ru
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- 20 октября на шахте имени Засядько в Донецке во время проведения работ по выемке угля выпавшим куском породы получил травму горнорабочий очистного забоя 1983 года рождения, - сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

Отмечается, что спасатели ОГВГСО Донецка оказали пострадавшему медпомощь и транспортировали его в лечебное учреждение для дальнейшей госпитализации. Привлекалась реанимационно-противошоковая группа.

Работа в шахте всегда была опасной. Травмы на угольных предприятиях ДНР происходят практически каждую неделю. Так, в Макеевке 16 октября на шахте «Щегловская-Глубокая» травму получил проходчик 1988 года рождения. А 17 октября на той же шахте травмирован горнорабочий очистного забоя 1986 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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