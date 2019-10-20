2019-10-20T09:25:41+03:00
Политика

«Шахтер» в одном шаге от победы в «Лиге Донбасса»

Футбольная команда из Свердловска обыграла донецкий «Гвардеец» в первой финальной игре объединенного чемпионата ЛНР и ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Решение о проведении объединенного чемпионата по футболу «Лига Донбасса» приняли главы ДНР и ЛНР в октябре прошлого года. Фото: vk.com/lfuРешение о проведении объединенного чемпионата по футболу «Лига Донбасса» приняли главы ДНР и ЛНР в октябре прошлого года. Фото: vk.com/lfu
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На донецком стадионе «Олимпик» в субботу, 19 октября прошла первая финальная игра объединенного чемпионата ЛНР и ДНР по футболу «Лига Донбасса». Встречались команды «Шахтер» из Свердловска (ЛНР) и «Гвардеец» из Донецка. Победили «горняки» со счетом 2:0.

Матч, как и ожидалось, прошел в упорной борьбе. Дончане несколько раз могли добиться успеха, но свердловчане сумели хорошо организовать оборону. В свою очередь игроки «Шахтера» смогли воспользоваться голевыми моментами. Голы забили Кремнев на 75й минуте и Рубан - на 81-й минуте.

Ответный матч пройдет в Свердловске 25 октября. Победитель «Лиги Донбасса – 2019» будет определен по результатам двух игр.

Напомним, в октябре 2018 года руководители ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в Донецке подписали договор о создании объединенного чемпионата по футболу «Лига Донбасса». Турнир стартовал в середине июня. В нем принимали участие восемь команд – по четыре от ДНР и ЛНР.

Кстати, свердловский футбольный клуб «Шахтер» был создан в 1939 году – в этом году команда отмечает 80-летний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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