«Шахтер» в одном шаге от победы в «Лиге Донбасса»
На донецком стадионе «Олимпик» в субботу, 19 октября прошла первая финальная игра объединенного чемпионата ЛНР и ДНР по футболу «Лига Донбасса». Встречались команды «Шахтер» из Свердловска (ЛНР) и «Гвардеец» из Донецка. Победили «горняки» со счетом 2:0.
Матч, как и ожидалось, прошел в упорной борьбе. Дончане несколько раз могли добиться успеха, но свердловчане сумели хорошо организовать оборону. В свою очередь игроки «Шахтера» смогли воспользоваться голевыми моментами. Голы забили Кремнев на 75й минуте и Рубан - на 81-й минуте.
Ответный матч пройдет в Свердловске 25 октября. Победитель «Лиги Донбасса – 2019» будет определен по результатам двух игр.
Напомним, в октябре 2018 года руководители ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в Донецке подписали договор о создании объединенного чемпионата по футболу «Лига Донбасса». Турнир стартовал в середине июня. В нем принимали участие восемь команд – по четыре от ДНР и ЛНР.
Кстати, свердловский футбольный клуб «Шахтер» был создан в 1939 году – в этом году команда отмечает 80-летний юбилей.
ИСТОЧНИК KP.RU