В ДНР изменили штрафы для выпускников государственных вузов

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-20T08:23:18+03:00

В ДНР на законодательном уровне закрепят подготовку специалистов, которые будут востребованы в экономике Республики

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Депутаты Народного Совета ДНР приняли изменения в закон «Об образовании», разработанные Комитетом НС по образованию, науке и культуре совместно с Министерством образования и науки.

- В первую очередь изменения касаются реализации права на работу по специальности выпускникам среднего профессионального и высшего профессионального образования, - рассказала заместитель председателя комитета Ирина Костенко. - Предусмотрены нормы, по которым выпускники государственных образовательных учреждений смогут получить первое рабочее место при условии обязательной отработки по месту трудоустройства.

Так, в договоре о целевом обучении студента будет предусмотрен минимальный срок, составляющий три года, в течение которого выпускник должен будет осуществлять трудовую деятельность в организации. Кроме того, при определении размера штрафных санкций за неисполнение условий договора решено ограничиться возмещением заказчику обучения в полном объеме расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.

- Эта мера призвана повысить привлекательность механизма целевого обучения граждан, – сообщила депутат.

По словам Ирины Костенко, предлагаемые изменения закрепят на законодательном уровне возможность приёма абитуриентов в рамках установленной квоты по тем специальностям и направлениям подготовки, которые будут действительно востребованы в экономике Республики, а также тех отраслях, в которых имеющийся дефицит кадров не может быть восполнен рынком труда самостоятельно.

- Перечень специальностей и направлений подготовки по целевым программам будет устанавливаться Правительством ДНР и в пределах квоты, определённой с учётом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей.

Законопроект был принят сегодня в двух чтениях. Он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

ИСТОЧНИК KP.RU