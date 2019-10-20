2019-10-20T07:27:13+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 20 октября утром сильный туман, днем до +20 градусов

Также синоптики прогнозируют юго-восточный ветер – до 10 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске днем будет тепло и солнечно. Фото: twitter.com/LPRRomanovaВ Луганске днем будет тепло и солнечно. Фото: twitter.com/LPRRomanova
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- 20 октября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами сильный туман, видимость в тумане менее 500 м. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 17-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 17-19 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, в понедельник, 21 октября, сохранится сухая и теплая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления. Ночью и утром местами ожидается туман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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