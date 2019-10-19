Минск никто не выполнял: Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о лжи Петра Порошенко

19 Окт. 21:13 2019-10-19T21:13:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В эфире телеканала «NewsOne» бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал о соблюдении Минских соглашений.

- Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали, – сказала Савченко и добавила, что во время президентства Порошенко Киев не предпринимал никаких действий в этом направлении.

По ее мнению, сейчас президент Украины Владимир Зеленский старается прекратить войну. Хотя на Донбассе так не считают. С приходом нового президента обстрелы Республик так и не прекратились.

- Стрелять продолжают. Надежды были, но они не оправдались. Да и Минск Украина так и не начала выполнять, - говорит пенсионер из прифронтового поселка Гольмовский (на окраине Горловки) Виктор. - Взять то же разведение (сил и средств) – наша сторона была готова, а Украина опять все сорвала. В первую очередь он должен дать приказ прекратить обстрелы, разогнать националистов и поставить их на место.

ИСТОЧНИК KP.RU