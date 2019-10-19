Заговор против Зеленского: украинских солдат агитируют саботировать разведение сил в Донбассе

19 Окт. 21:08 2019-10-19T21:08:04+03:00

Им внушают, что Зеленский не понимает, что делает, и ему надо помешать

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Украинское командование организовало в бригадах на передовой работу агитаторов, которые настраивают военнослужащих саботировать разведение сил и средств в Донбассе. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Пропорошенковское командование вооруженных сил продолжает проводить мероприятия с целью срыва разведения сил и средств от линии соприкосновения. Так, командующий ОТГ «Восток» поставил задачу командирам 128-й и 36-й бригад приложить все усилия с целью скрытого саботирования предстоящего процесса разведения. В связи с чем в указанных подразделениях организована работа групп морально-психологического обеспечения, - говорится в сообщении.

По данным народной милиции ДНР, агитаторы индивидуально беседуют с каждым солдатом. Им внушают, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что делает и, что ему нужно помешать.

ИСТОЧНИК KP.RU