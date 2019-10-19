2019-10-19T20:29:06+03:00
Общество

20 октября в Луганске пройдет прощание с боевым офицером, писателем Плешаковым

Он умер утром 19 октября в больнице Ростова-на-Дону после операции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Виктор Плешаков умер утром 19 октября в больнице Ростова-на-Дону после операции. Фото: ЛИЦВиктор Плешаков умер утром 19 октября в больнице Ростова-на-Дону после операции. Фото: ЛИЦ
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20 октября в Луганске пройдет прощание с защитником Республики, одним из авторов литературных сборников ЛНР Виктором Плешаковым. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе Союза писателей ЛНР.

- Сегодня, 19 октября, утром в больнице Ростова-на-Дону после операции умер патриот и боевой офицер ЛНР, член Союза Писателей Виктор Плешаков, - рассказали в республиканской писательской организации. - Похороны Плешакова состоятся завтра.

Прощание начнется в 10.00 по адресу: Луганск, квартал 50 лет Октября, дом 35, квартира 2. Хоронить будут в Каменнобродском районе на верхнем кладбище.

- Виктор приехал в Луганск в самом начале боев – летом 2014-го. Сразу попал к казакам и так с ними и служил до увольнения в запас, - рассказал глава комиссии по культуре, образованию и науке Общественной палаты ЛНР, председатель правления СП ЛНР Глеб Бобров.

- В качестве рядового бойца он участвовал в нескольких заметных сражениях при обороне Луганска. Потом уже в качестве командира разведвзвода нес службу на Станично-Луганском направлении, а следом участвовал в битве за Дебальцево. После Виктор достаточно долго прослужил в должности замкомандира батальона. Плешаков приехал к нам на войну в 53 года, а уехал с войны в 57 лет - не каждый молодой выдержит четыре года жизни в окопах, котлового питания и непрерывного стресса. Жил, как умел, – на износ! – отметил Бобров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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