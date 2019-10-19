СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-19T19:54:06+03:00

Об этом сообщил в СЦКК

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Украинские военные из танков обстреляли Саханку на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 15:45 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению села Саханка. Произведено три выстрела из танка, - говорится в сообщении.

Согласно уточненным данным СЦКК, из-за обстрелов со стороны ВФУ накануне полностью сгорел жилой дом в селе Коминтерново.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 38 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 500 боеприпасов. Они обстреляли Донецк, Докучаевск, Спартак, Александровку, Трудовские, Старомихайловку, Зайцево, Ленинское, Безыменное, Дзержинское, Коминтерново и Саханку.

Боевики пускали в ход танки, минометы калибром 120- и 82-миллиметра, вооружения БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU