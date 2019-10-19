«Цвет настроения «Осень»: специалисты заповедника «Донецкий Кряж» приглашают на экскурсию
Сотрудники Республиканского ландшафтного парка «Донецкий Кряж», вдохновленные осенним очарованием, предлагают вместе прогуляться по живописным природным уголкам парка, насладиться красками и оттенками, зарядиться отличным настроением.
- Цвет настроения «Осень». Это удивительная пора, преображающая природу до неузнаваемости: пожелтевшие, налившиеся багрянцем листья, падающие с деревьев, по-осеннему ласковое солнце, освежающий ветерок - что может быть прекраснее? – говорят в Госкомэкополитики при Главе ДНР. - Осень - чудесное время для размышлений и переосмыслений, время дневников и творчества.
Донецкий кряж – региональный ландшафтный парк, расположенный Амвросиевском и Шахтерском районах. Его ландшафт – степь, которая чередуется массивами искусственных насаждений и байрачных лесов.
В парке произрастает 33 вида из Красной Книги Донбасса. Там можно встретить: шафран сетчатый, тюльпан Шренка, гиацинтик Палласа, пион тонколистый, шпажник тонкий, хохлатка Маршалла.
Фауна парка насчитывает 255 видов позвоночных животных из которых: млекопитающих - 48; птиц - 168; пресмыкающихся - 7; земноводных - 2; рыб – 29. В парке встречаются лоси, кабаны, косули, лисицы, зайцы, волки и разные виды птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU