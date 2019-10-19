2019-10-19T15:39:50+03:00
Политика

Репутация США в опасности: Киев усилил военную полицию для недопущения вывоза оружия из Донбасса

Сейчас по всей Украине проходят акциях протеста националистов против имплементации «формулы Штайнмайера»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Киев усилил военную полицию для недопущения вывоза оружия из Донбасса. Фото: pohnews.orgКиев усилил военную полицию для недопущения вывоза оружия из Донбасса. Фото: pohnews.org
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В Украине военная служба правопорядка перешла в повышенную боевую готовность для предотвращения вывоза оружия из зоны «Операции объединенных сил» для проходящих в незалежной акций протеста. Об этом на брифинге в Луганске сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По сообщению наших источников, в рядах ВФУ командование так называемой «ООС» запретило командирам частей и подразделений, участвующих в карательной операции против Народных Республик, отпускать личный состав в увольнения и оформлять очередные отпуска, - рассказал он. - По официальной информации от Генштаба ВСУ, запрет покидать свои части и места дислокации военнослужащими связан с предстоящими ротационными мероприятиями в зоне «ООС».

Сами военнослужащие воспринимают запрет как попытку руководства пресечь их возможное участие в акциях протеста против имплементации «формулы Штайнмайера», проходящих по всей Украине.

- Опасаясь дальнейшего обострения ситуации в Украине, в виду поддержки националистическими организациями бывшего президента Порошенко, американское правительство пытается усмирить украинских оппозиционеров. Так, глава комитета США по противодействию терроризму Макс Роз обратился в Госдепартамент США с требованием включить батальон «Азов» (запрещенная в России организация. – Авт.) в список террористических организаций, - сообщил Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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