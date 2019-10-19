2019-10-19T13:48:00+03:00
Общество

Отопительный сезон в ДНР 2019: Запуск ряда котельных перенесен на более поздний срок

Причина тому - теплая погода в отопительный сезон в ДНР 2019
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Запуск ряда котельных перенесен на более поздний срок. Фото: ВКонтактеЗапуск ряда котельных перенесен на более поздний срок. Фото: ВКонтакте
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Отопительный сезон в ДНР 2019 стартовал. На заседании Правительства Донецкой Народной Республики министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец проинформировал о его начале.

Он отметил, что основные работы по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-2020 завершены. Запуск котельных осуществлен в течение двух суток в штатном режиме.

- Запуск внутридомовых систем централизованного отопления жилищного фонда осуществлялся по мере запуска котельных. Запуск ряда котельных по просьбе потребителей услуг перенесен на более поздний срок в связи с теплой погодой, - добавил Сергей Наумец.

Также, по словам министра, продолжаются ремонтные работы на 123 объектах социальной сферы и жилищного фонда.

- На сегодня на 18 объектах ремонтные работы завершены, 18 объектов в стадии завершения и 87 объектов в работе, - доложил Сергей Наумец.

Завершение этих работ планируется до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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