СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-19T13:18:01+03:00

Украинские боевики оборудуют в Донбассе новые пулеметные точки и стягивают военную технику. Фото: Новостное агентство Харькова

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

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Украинским боевикам Минск - не указ. Они продолжают укрепляться и вооружаться до зубов.

На участке разведения в районе Петровского подразделения 128-й бригады ВФУ продолжают оборудование позиций, вскрыто размещение четырех грузовиков и пулеметной точки, сообщили в НМ ДНР.

- На участке дороги между Викторовой и Богдановкой зафиксирована установка боевиками ВФУ дополнительных 67 противотанковых мин ТМ. Нашей разведкой выявлено местонахождение вооружения и военной техники ВФУ, размещенной в жилых районах Мангуша.

Боевики из 36-й обрмп разместили четыре 152 - миллиметровые самоходные гаубицы 2С3 «Акация», боевики 58-й омпбр в Дружковке разместили двенадцать 122-миллиметровых самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», а также в жилом районе Торецка - один БТР-70, боевики из 92-й омбр в Троицком разместили два БТР-70 и одну боевую бронированную машину, что подвергает опасности мирных жителей, - рассказали в Народной милиции.

Защитники Республики контролируют противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU