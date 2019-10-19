Больше 500 снарядов и мин украинские боевики выпустили по территории ДНР
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 38 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 500 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- Украинские военные обстреляли Донецк, Докучаевск, Спартак, Александровку, Трудовские, Старомихайловку, Зайцево, Ленинское, Безыменное, Дзержинское, Коминтерново и Саханку, - рассказал Руслан Якубов.
По его словам, боевики пускали в ход танки, минометы калибром 120- и 82-миллиметра, вооружения БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
За минувшие сутки в горловском поселке Зайцево ВФУ разрушили несколько домов и здание поликлиники. Как сообщала «КП», 11 октября в Зайцево был ранен мирный житель. Мужчина до сих пор находится в реанимации.
Напомним, что в предыдущие сутки украинские военные выпустили по Республике почти 250 снарядов и мин.
ИСТОЧНИК KP.RU