2019-10-19T12:49:08+03:00
Политика

Больше 500 снарядов и мин украинские боевики выпустили по территории ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Больше 500 снарядов и мин украинские боевики выпустили по территории ДНР. Фото: ТК «Звезда»Больше 500 снарядов и мин украинские боевики выпустили по территории ДНР. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 38 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 500 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Украинские военные обстреляли Донецк, Докучаевск, Спартак, Александровку, Трудовские, Старомихайловку, Зайцево, Ленинское, Безыменное, Дзержинское, Коминтерново и Саханку, - рассказал Руслан Якубов.

По его словам, боевики пускали в ход танки, минометы калибром 120- и 82-миллиметра, вооружения БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

За минувшие сутки в горловском поселке Зайцево ВФУ разрушили несколько домов и здание поликлиники. Как сообщала «КП», 11 октября в Зайцево был ранен мирный житель. Мужчина до сих пор находится в реанимации.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские военные выпустили по Республике почти 250 снарядов и мин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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