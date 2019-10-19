Под Амвросиевкой с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-19T12:11:26+03:00

После опрокидывания вагона утечки газа, к счастью, не произошло

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18 октября в Кутейниково, что западнее Амвросиевки, на газонаполнительной станции сошел с рельсов вагон, перевозивший цистерну со сжиженным газом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- В поселке Кутейниково Амвросиевского района, по улице Октябрьской на газонаполнительной станции государственного предприятия «Донтопливо» произошел сход с рельсов вагона с цистерной сжиженного газа, - говорится в сообщении.

После опрокидывания вагона утечки газа, к счастью, не произошло. Сейчас предприятие работает в нормальном режиме. На станции, где произошло ЧП, проводятся восстановительные работы.

По данным МЧС, в ДНР ликвидировано двадцать три пожара, из них три – загорание сухой растительности. Больше всего пожаров было в Донецке, Макеевке и Енакиево.

В Енакиево на улице Коммунистическая в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в пожаре погибла женщина 1965 года рождения. Причина ЧП устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU