2019-10-19T08:09:42+03:00
Общество

«Голуби в городе – наш призыв к миру!» В Енакиево пройдет большая выставка домашних птиц и животных

Принять участие в ней могут все желающие
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Енакиево пройдет большая выставка декоративных голубей. Фото: ВКонтактеВ Енакиево пройдет большая выставка декоративных голубей. Фото: ВКонтакте
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20 октября в Енакиево в парке культуры и отдыха имени Николая Вознесенского состоится выставка-ярмарка декоративных голубей, домашних птиц и животных.

- Принять участие могут все желающие, - говорят организаторы.

Начало - в 08.00.

Выставка декоративных голубей в Енакиево проводится ежегодно. В предыдущие годы любители домашней живности приносили на нее кроликов, фазанов и даже павлина. И в этот раз ожидается, что на выставке-ярмарке будут и другие животные и птицы.

Городским обществом голубеводов в Енакиево руководит бывший горняк шахты «Ольховатская» Егор Гусев. К нему и его товарищам в городской парк культуры и отдыха приедут около ста любителей-голубеводов из ДНР и ЛНР.

На выставке представят николаевских, спортивных, почтовых и декоративных голубей. Всего около 200 птиц. Голубеводы будут не только их демонстрировать, но и обмениваться советами: делится кормами и их рецептами, предлагать сделанные своими руками кормушки и поилки.

- На радость землякам устраиваем в городе выставки, делимся опытом, меняемся птицами. Голуби в городе – наш призыв к миру, - говорят любители животных и птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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