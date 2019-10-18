«Хочется, чтобы каждое животное, находящееся здесь, обрело свой дом и любящих хозяев»: Мэр Донецка посетил приют для животных
Глава Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин посетил приют для животных «4 ЛАПКИ». Градоначальник привез питомцам необходимую помощь.
- Я регулярно посещаю приют для животных «4 лапки» и вижу, что все усилия волонтёров и директора не остаются незамеченными и помогают создавать комфортабельные условия для проживания подопечных. Хочется, чтобы каждое животное, находящееся здесь, обрело свой дом и любящих хозяев, – сказал мэр.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин посетил приют для животных. Фото: донецкая горадминистрация
Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь. Фото: донецкая горадминистрация
Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь. Фото: донецкая горадминистрация
Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь. Фото: донецкая горадминистрация
ИСТОЧНИК KP.RU