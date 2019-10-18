2019-10-18T20:58:22+03:00
Общество

«Хочется, чтобы каждое животное, находящееся здесь, обрело свой дом и любящих хозяев»: Мэр Донецка посетил приют для животных

Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь [фото]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин посетил приют для животных. Фото: донецкая горадминистрацияМэр Донецка Алексей Кулемзин посетил приют для животных. Фото: донецкая горадминистрация
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Глава Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин посетил приют для животных «4 ЛАПКИ». Градоначальник привез питомцам необходимую помощь.

- Я регулярно посещаю приют для животных «4 лапки» и вижу, что все усилия волонтёров и директора не остаются незамеченными и помогают создавать комфортабельные условия для проживания подопечных. Хочется, чтобы каждое животное, находящееся здесь, обрело свой дом и любящих хозяев, – сказал мэр.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин посетил приют для животных. Фото: донецкая горадминистрация

Мэр Донецка Алексей Кулемзин посетил приют для животных. Фото: донецкая горадминистрация

Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь. Фото: донецкая горадминистрация

Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь. Фото: донецкая горадминистрация

Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь. Фото: донецкая горадминистрация

Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь. Фото: донецкая горадминистрация

Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь. Фото: донецкая горадминистрация

Алексей Кулемзин привез питомцам приюта «4 ЛАПКИ» необходимую помощь. Фото: донецкая горадминистрация

ИСТОЧНИК KP.RU

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