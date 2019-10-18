2019-10-18T20:52:29+03:00
Звезды

«Он был человек-космос»: В драмтеатре Донецка открылась выставка, посвященная артисту Геннадию Горшкову

Артист муздрамы воплотил на сцене более 150 образов, а умер во время гастролей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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23 октября 2019 года Геннадию Васильевичу Горшкову исполнилось бы 80 лет. Фото: muzdrama.ru23 октября 2019 года Геннадию Васильевичу Горшкову исполнилось бы 80 лет. Фото: muzdrama.ru
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В театральном музее Донецкой муздрамы состоялось открытие выставки «Геннадий Горшков. Жизнь, отданная сцене…», посвященной народному артисту Украины и, приуроченной к 80-летнему юбилею выдающегося актёра, служившего в муздраме без малого – полвека.

В экспозицию вошли газетные публикации, дипломная работа, тетрадь с личными записями, фрагменты сценических костюмов и фото постановок, воспоминания коллег мэтра и табурет со спектакля, на который теперь могут присесть и посетители выставки.

- Геннадий Горшков – это человек-космос. Человек-мир. Целая Вселенная. Он был великолепным актёром космического масштаба. Потому что такой органики, энергетики, такого внутреннего свечения мы до этого не видели и, думаю, ещё не увидим и пятьдесят лет. Огромное счастье, что он у нас был и, конечно, мы будем сохранять о Геннадии Васильевиче все материалы. Многие знаковые спектакли: «Коварство и любовь», «Деревья умирают стоя», «Девять ночей, девять жизней» появлялись в нашем репертуаре только благодаря тому, что у нас служил такой актёр», - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Выставка открылась сценкой в исполнении артистов муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Выставка открылась сценкой в исполнении артистов муздрамы. Фото: muzdrama.ru

23 октября 2019 года Геннадию Васильевичу Горшкову исполнилось бы 80 лет.

Выставку открыли фрагментом видеозаписи спектакля-долгожителя, принёсшего Геннадию Горшкову всеобщую зрительскую любовь. Народный артист ДНР Владимир Швец (Перчик) и актриса Альбина Терехова (Годл) сыграли трогательную сцену, которая произошла на уроке французского языка в доме Тевье.

- Этот был человек, рядом с которым всегда хотелось преобразиться, вытянуться, стать лучше. Несмотря на всю его простоту, казалось, что перед тобой, по меньшей мере, - английский лорд. Однажды он сказал нам, молодым артистам: «Каждому из вас бог дал каплю таланта, но и за это вам придётся заплатить дорогую цену», - поделился своими воспоминаниями Владимир Швец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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