«Похитили человека, держали в подвале, а потом убили»: В Докучаевске задержали преступников

СЕГОДНЯ 20:10 2019-10-18T20:10:26+03:00

Преступление было совершено еще в 2015 году

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В Докучаевске задержаны двое подозреваемых мужчин, подозреваемых в незаконном лишении человека свободы. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Подозреваемые похитили жителя Докучаевска, после чего посадили его в подвал, где применили физическую силу, - рассказывают правоохранители. - Инцидент произошел в 2015 году и все это время злоумышленники скрывались от правосудия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/738731" frameborder="0"></iframe> В Докучаевске задержаны двое подозреваемых мужчин, подозреваемых в незаконном лишении человека свободы.Видео: МВД ДНР

- Достали его с этого подвала, дали «тумаков» и вернули обратно. Находился он там до самого утра. Я спустился туда, он еще был теплым, но не живым, - рассказал о совершенном преступлении подозреваемый.

Чтобы сокрыть преступление он с подельником вывезли тело на территорию заброшенного частного дома, где сожгли, обложив автомобильными покрышками.

- Мой знакомый попросил помочь ему вывезти тело. Я согласился. Поехали мы в соседнее село, перед этим приготовили покрышки, - сказал сообщник.

В МВД ДНР отметили, что в данный момент следствие продолжается. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

- Сколько веревочке не вейся – за все нужно нести ответственность, - говорит подозреваемый. - А вы думаете я не боялся, что понесу ответственность? Я каждый день об этом думал.

ИСТОЧНИК KP.RU