2019-10-18T18:18:24+03:00
Общество

Житель Дебальцево звонил в спецслужбы ДНР и сообщал ложные данные

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения осуществлял звонки в полицию, МЧС и скорую медицинскую помощь. Фото: dnr-live.ruМужчина в состоянии алкогольного опьянения осуществлял звонки в полицию, МЧС и скорую медицинскую помощь. Фото: dnr-live.ru
Изменить размер текста:

Полицейские городского отдела полиции Дебальцево задержали местного жителя, который звонил в спецслужбы Республики и сообщал ложные данные. Об этом сообщил в МВД ДНР.

- Мужчина злоупотребляет спиртными напитками, и в состоянии алкогольного опьянения осуществлял звонки в полицию, МЧС и скорую медицинскую помощь. Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что хотел «пошутить», - говорится в сообщении правоохранительных органов Республики. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Дебальцевского горотдела задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении указанных действий

В отношении нарушителя составлен протокол по статье - заведомо ложный вызов специальных служб. Санкция статьи предусматривает наказание в виде внушительного штрафа.

- Напоминаем, что между административной и уголовной ответственностью очень тонкая грань, и за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3-х лет, - рассказали в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24