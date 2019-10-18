В ЛНР до конца года планируют отремонтировать девять участков дорог

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-18T18:02:48+03:00

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До конца года в Луганской Народной Республике планируют провести ремонт девяти участков дорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов.

- Участки, где планируется ремонт: участок автодороги Георгиевка-Ровеньки; три участка автодороги Свердловск-международный автомобильный пункт пропуска «Должанский» (через Бирюково); участок автодороги в районе посёлка Успенка; два участка автодороги М-04 на границе с ДНР и район посёлка Хрящеватое; участок автодороги в направлении (бывшего луганского) аэропорта, - сообщил министр. - Мы надеемся на благоприятные погодные условия, хотя бы без осадков, которые позволят нам в полном объёме реализовать все взятые на себя обязательства, – отметил министр.

С начала года в Республике отремонтировали дороги на общую сумму в 110 миллионов рублей.

- За девять месяцев текущего года выполнен объем работ более чем на 110 миллионов рублей, или 40,5% от запланированного, - говорит Басов. - Общий объем финансирования работ по ремонту и эксплуатационному содержанию дорог Республики на 2019 год составляет свыше 272 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU