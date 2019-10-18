2019-10-18T22:42:43+03:00
Общество

«Мы хотим в Россию»: В Луганске провели самый масштабный в Республике флешмоб

Около двух с половиной тысяч человек выстроились в фразу «Мы хотим в Россию»
Екатерина Сорока
Поделиться:
До этого момента в ЛНР не проходили настолько масштабные акции. Фото: miaistok.suДо этого момента в ЛНР не проходили настолько масштабные акции. Фото: miaistok.su
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 октября, в Луганске прошел самый масштабный патриотический флешмоб в истории Республики. Больше двух тысяч людей собрались на Театральной площади и выстроились во фразу «Мы хотим в Россию».

Участники флешмоба рассказали, что эта затея изначально появилась в социальных сетях. И дальше она распространилась между знакомыми знакомых. В результате получилось так, что некоторые люди даже не участвовали в создании надписи. Одни держали огромный флаг с триколором, а другие остались лишь зрителем всего процесса организации толпы людей.

— Мы знали, что многие поддержат эту затею. Сработало сарафанное радио, кто-то кому-то написал в соцсетях и так далее. Россия делает для нашей Республики очень много, мы действительно чувствуем себя частью одной большой страны, Русского мира. Поэтому флешмоб, в котором мы решили выразить свое желание усиливать интеграционные процессы с Россией, и собрал так много людей, — рассказал один из организаторов флешмоба.

Похоже, что люди не один вечер потратили на подготовку флешмоба. Кроме сбора толпы и других расчетов, нужно было решить вопрос с площадкой, где будет выстроена фраза «Мы хотим в Россию».

В итоге флешмоб прошел на проезжей части дороги. А чтобы машины не мешали активистам, было заблокировано движение по улице, а на месте проведения акции выставили ограждения в виде автобусов. Водители плотно припарковали свои транспортные средства вдоль дороги. Так что пройти между ними могла только небольшая толпа людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР пройдет масштабный забег по маршруту Донецк – Макеевка – Харцызск
Омбудсмен ДНР сделала заявление по принятому в Украине закону об амнистии
«Люди уходят, а память о них живет!» Соцсети впечатлил рисунок с Героями ДНР на машине жительницы Новоазовска
ВСУ ведут интенсивный огонь по югу ДНР - повреждены пять домов
«Хочется, чтобы каждое животное, находящееся здесь, обрело свой дом и любящих хозяев»: Мэр Донецка посетил приют для животных
В Луганске в 17-й раз пройдет фестиваль «Цирковое будущее»
«Он был человек-космос»: В драмтеатре Донецка открылась выставка, посвященная артисту Геннадию Горшкову
«Похитили человека, держали в подвале, а потом убили»: В Докучаевске задержали преступников
«Она погибла, спасая жизнь других бойцов»: В Кировском на фасаде дома установили «Звезду героя» Лилии Эгамбердиевой
Житель Дебальцево звонил в спецслужбы ДНР и сообщал ложные данные
В ЛНР до конца года планируют отремонтировать девять участков дорог
«Вместе мы сделаем мир добрее!»: Жители Донецка организовали сбор вещей для детей-сирот из дома малютки
В ЛНР прошли военные учения
ВСУ обстреляли из зенитки беспилотник ОБСЕ
Пользователи соцсетей ополчились против звезд ТНТ за шутки про Героя ДНР Моторолу
Министр обороны Украины заявил, что после разведения войск - ВСУ вернутся на свои позиции
Киев амнистирует жителей Донбасса на украинских условиях
Украинская армия обстреляла Калиново и Нижнее Лозовое в ЛНР
ВСУ обстреляли все направления ДНР