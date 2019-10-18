«Мы хотим в Россию»: В Луганске провели самый масштабный в Республике флешмоб

СЕГОДНЯ 22:40 2019-10-18T22:42:43+03:00

Около двух с половиной тысяч человек выстроились в фразу «Мы хотим в Россию»

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Сегодня, 18 октября, в Луганске прошел самый масштабный патриотический флешмоб в истории Республики. Больше двух тысяч людей собрались на Театральной площади и выстроились во фразу «Мы хотим в Россию».

Участники флешмоба рассказали, что эта затея изначально появилась в социальных сетях. И дальше она распространилась между знакомыми знакомых. В результате получилось так, что некоторые люди даже не участвовали в создании надписи. Одни держали огромный флаг с триколором, а другие остались лишь зрителем всего процесса организации толпы людей.

— Мы знали, что многие поддержат эту затею. Сработало сарафанное радио, кто-то кому-то написал в соцсетях и так далее. Россия делает для нашей Республики очень много, мы действительно чувствуем себя частью одной большой страны, Русского мира. Поэтому флешмоб, в котором мы решили выразить свое желание усиливать интеграционные процессы с Россией, и собрал так много людей, — рассказал один из организаторов флешмоба.

Похоже, что люди не один вечер потратили на подготовку флешмоба. Кроме сбора толпы и других расчетов, нужно было решить вопрос с площадкой, где будет выстроена фраза «Мы хотим в Россию».

В итоге флешмоб прошел на проезжей части дороги. А чтобы машины не мешали активистам, было заблокировано движение по улице, а на месте проведения акции выставили ограждения в виде автобусов. Водители плотно припарковали свои транспортные средства вдоль дороги. Так что пройти между ними могла только небольшая толпа людей.

ИСТОЧНИК KP.RU